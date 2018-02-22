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  3. بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب صفعته فتاة داخل سوبر ماركت

بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب صفعته فتاة داخل سوبر ماركت

بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب صفعته فتاة داخل سوبر ماركت
متابعات(صدى):

انتقم شاب آسيوي من فتاة قامت بصفعه أكثر من مرة، عندما اعتقدت أنه يتحرش بها داخل سوبر ماركت .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تقف في الطابور الكاشير، وكان يقف خلفها لص فاشل يحاول سرقة هاتفها الجوال وكلما اقترب منها ووضع يده في ملابسها شعرت به فيقوم بالاختباء وراحت تصفع شابا آخر يقف في نفس الصف، مما أثار غضبه وسرق الهاتف وأعطاه للص وطلب منه الرحيل.

حرامى غبى

اخلص يعم قفايا اتهرى 😀

Posted by ‎أفيون – Afioun‎ on Tuesday, February 20, 2018

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2900 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههه انتقم

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 3 ساعات

ول ول هههههههه

[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 3 ساعات

انتقم صح بس عاد يعتبر هو الحرامي

[ عدد التعليقات: 8834 ] نشر منذ 2 ساعتين

مشهد تمثيلي فقط لا غير

[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 2 ساعتين

تستاهل الطيب مامشى معها

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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