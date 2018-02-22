بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب صفعته فتاة داخل سوبر ماركت
انتقم شاب آسيوي من فتاة قامت بصفعه أكثر من مرة، عندما اعتقدت أنه يتحرش بها داخل سوبر ماركت .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تقف في الطابور الكاشير، وكان يقف خلفها لص فاشل يحاول سرقة هاتفها الجوال وكلما اقترب منها ووضع يده في ملابسها شعرت به فيقوم بالاختباء وراحت تصفع شابا آخر يقف في نفس الصف، مما أثار غضبه وسرق الهاتف وأعطاه للص وطلب منه الرحيل.
اخلص يعم قفايا اتهرى 😀
Posted by أفيون – Afioun on Tuesday, February 20, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2900 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه انتقم
جود[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 3 ساعات
ول ول هههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 3 ساعات
انتقم صح بس عاد يعتبر هو الحرامي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8834 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشهد تمثيلي فقط لا غير
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل الطيب مامشى معها
القحطاني[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3182 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه اووووف😂
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 45 دقيقة
يصرفون علينا شغل وهمي هههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16191 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههه