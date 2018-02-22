وزير الخارجية: شرط واحد لعودة سفير المملكة إلى ألمانيا

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن سحب سفير خادم الحرمين من برلين جاء لضمان عدم معاملة المملكة مثل كرة القدم، مشيراً إلى عدم توقع عودته قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

وأشار ” الجبير ” خلال مقابلة لها مع وكالة الأنباء، إلى أن العلاقات الألمانية السعودية ” ممتازة ” من الناحية المبدئية، لافتاً إلى أن المملكة لديها مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان وتريد التعبير عن استيائها من هذه التعليقا.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، قد انتقد السياسة الخارجية السعودية في الشرق الأوسط، لذلك سحبت المملكة سفيرها الأمير خالد بن بندر بن سلطان من ألمانيا، بعد تلك التصريحات بيومين.