الغفيص: نسعى إلى تنويع اقتصادنا وتوليد مزيد من فرص العمل

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، اليوم الخميس، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة إن المملكة، ومن خلال ” رؤية المملكة 2030 ” تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير قائلًا: ” نسعى إلى تطوير أدواتنا الاستثمارية وتنويع اقتصادنا وتوليد مزيد من فرص العمل لمواطنينا، وإيمانًا منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حاليًا على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية. ”

وأشار ” الغفيص ” إلى أن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار ” وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة ” يأتي متناغمًا مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.