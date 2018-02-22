بلدي الخرمة: لم يتم الإدلاء بمعلومات عن ” زيارة الوفد الوزاري “

نايف السالم(صدى):

أوضح مجلس بلدي الخرمة أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول زيارة المختصين من الوزارة والتحقيق مع رئيس المجلس وأعضائه، مبيناً أن الزيارة حدثت، وأن من مهام وآليات عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس.

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرمة عتيق بن ناصر بن عتيق السبيعي، إن: ” المجلس البلدي بالخرمة لم يُدلِ بأي معلومات حول زيارة مختصين من الوزارة إلى بلدي الخرمة، الأمر الذي يجب أن يصل صداه إلى ” تحقيق ” ؛ لكون لائحة المجالس البلدية تمنع تداول المعلومات عن المجلس وأعماله من قبل الأعضاء إلى الغير إلا عن طريق المتحدث الإعلامي وهو رئيس المجلس أو من يفوضه عنه للتصريح ” .

وأشار ” السبيعي ” إلى أن: ” زيارة مختصين أو وفد من الوزارة ليس أمرًا يستدعي الاستغراب، وهذه الزيارة حدثت، فمرحبًا بهم. ” ، مؤكدًا: ” إن من مهام وآليات عمل الوزارة أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس. ”