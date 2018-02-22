قطر ودول أخرى تقف وراء الوسم المطالب برحيل ” آل الشيخ “
كشف بعض المختصين والإعلامييم، عن حقيقة الوسم المطالب برحيل المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن هناك حسابات أجنبية هي من دشنت الوسم وأدارته.
وأوضح المختصون، أن أول 500 تغريدة في الوسم كانت من حسابات في دول ” أسبانيا، البرازيل، نيوزيلاندا “ ، لافتاً إلى أنه يجب معرفة مصدر الوسم.
وفي سياق متصل، أصبح الوسم في صدارة الوسوم الأكثر تداولاً في قطر، ما يثير الشكوك حول تدخل قطر في بث هذا الأمر المتعلق بالشأن الداخلي السعودي.
وتفاعل عدد من الإعلاميين والصحافيين مع الوسم، للتضامن مع المستشار تركي آل الشيخ، عن طريق سرد إنجازاته ومنهم الإعلامي أحمد المصيبح الذي أوضح أن ” آل الشيخ ” عالج أموراً عديدة، وأنقذ أندية من الهبوط، وأوقف التجاوزات، وفتح ملفات فساد، وحد من آثارها.
ووجه الإعلامي سالم آل سحمان، رسالة إلى مدشنين الوسم، قائلاً: ” سيبقي رغماً عن أنوفكم والجميع يقدّر هذا الرجل، ونتمنى له التوفيق والسداد “.
صنهات بن محماس بن دله بن نجر آل مشب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 دقيقة
الرجل يعمل في الأتجاة الصحيح الموازي لخطوط الطول والعرض والعدو يتربص بنا وهذا الرجل يحمل الشخصية القوية المصادمة للفساد والمثابره وأنجازاته دليل على تفوقه والدليل الدامغ المدموغ أن الذي يحرض عليه من خارج الدولة والرجل هذا منوخ طنخه ما تتوقعونها والقادم مٌر أيها الأعداء
تركي ال الشيخ وش سويت فيهم لعبت بحسبتهم هدمت مخططاتهم هدمت كل ما بنوه طوال هذه السنيين ((الأقزام))
تركي آل الشيخ شكراً لك أيها الرجل الوفي الصادق الأمين كل ما تفعله محسوب لوطنك ولاتخاف نحنوا معك ضد
هؤلأ الأقدام المتأقزمه .
تحية وتقدير لك تركي لا أعرف كيف أوفيك حقق لقد غير أتجاه الكرة السعودية إلى مصاف الدول العالمية