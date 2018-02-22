قطر ودول أخرى تقف وراء الوسم المطالب برحيل ” آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

كشف بعض المختصين والإعلامييم، عن حقيقة الوسم المطالب برحيل المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن هناك حسابات أجنبية هي من دشنت الوسم وأدارته.

وأوضح المختصون، أن أول 500 تغريدة في الوسم كانت من حسابات في دول ” أسبانيا، البرازيل، نيوزيلاندا “ ، لافتاً إلى أنه يجب معرفة مصدر الوسم.

وفي سياق متصل، أصبح الوسم في صدارة الوسوم الأكثر تداولاً في قطر، ما يثير الشكوك حول تدخل قطر في بث هذا الأمر المتعلق بالشأن الداخلي السعودي.

وتفاعل عدد من الإعلاميين والصحافيين مع الوسم، للتضامن مع المستشار تركي آل الشيخ، عن طريق سرد إنجازاته ومنهم الإعلامي أحمد المصيبح الذي أوضح أن ” آل الشيخ ” عالج أموراً عديدة، وأنقذ أندية من الهبوط، وأوقف التجاوزات، وفتح ملفات فساد، وحد من آثارها.

ووجه الإعلامي سالم آل سحمان، رسالة إلى مدشنين الوسم، قائلاً: ” سيبقي رغماً عن أنوفكم والجميع يقدّر هذا الرجل، ونتمنى له التوفيق والسداد “.