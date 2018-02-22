تنفيذ 90% من مشروع جسر تقاطع الثمامة مع طريق الأمير فيصل بالرياض

حمود العنزي (صدى):

أنجزت أمانة منطقة الرياض، ممثلة بإدارة التنفيذ والإشراف، اليوم الخميس، 90% من تنفيذ مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الثمامة مع طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يبلغ طول الجسر 570 مترًا، وطول النفق 600 متر، موضحة أن عدد المسارات الرئيسية للجسر وعدد المسارات الرئيسية للنفق مسارين.

وأوضحت أن مسطح الأرصفة 9500 م3، كما أن النفق ينقل الحركة من طريق الأمير فيصل بن بندر المتجه جنوبًا إلى طريق الثمامة شرقيًا، بينما ينقل الجسر الحركة من طريق الثمامة المتجه شرقًا إلى طريق الملك فيصل بن بندر المتجه شمالًا.