” التعليم ” : أغلقنا أكثر من 950 مدرسة خلال الأعوام الماضية

نايف السالم(صدى):

صرح وكيل ‫وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور محمد الهران، أنه تم إغلاق أكثر من 950 مدرسة، خلال الأعوام الماضية؛ تحقيقًا للجودة في التعليم، وتقليل الهدر المادي.

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وأوضح خلال مشاركته، في لقاء القطاعات الهندسية ” كفاءة الأداء ” ، أمس، الذي تنظمه وكالة المباني، بوزارة التعليم بشكل سنوي ويُختتم اليوم، أن الوزارة تراعي دائمًا، في استحداث أو توسع المدارس، شروطًا أساسية؛ كعدد الطلاب، والمسافة المقطوعة، واستغلال المدارس القريبة والمجاورة.

وذكر ” الهران ” أنه يوجد مدارس صغيرة بالفعل، في القرى والهجر، التي يكون فيها عدد المعلمين، أكثر من أعداد الطلاب، بقوله: ” هذا قد يكون حاصلًا ولا ننكره تمامًا ” .

وقال في هذا السياق، أن ما تم إنجازه، في مخطط وزارة التعليم، الذي بدأ العام 1432 خلال 6 مراحل، والذي يستهدف ضم وإغلاق المدراس الصغيرة، وقليلة الأعداد، التي لا يتجاوز طلابها 40 طالبًا، بإغلاق أكثر من 950 مدرسة.

أما على صعيد آخر، أوضح وكيل ‫وزارة الطاقة للكهرباء، الدكتور نايف العبادي، أن وزارة التعليم تستهلك 20% من الكهرباء، من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي في ‫المملكة، مضيفًا: ” نستهدف خلال العامين القادمين، ترشيد الطاقة في أكثر من 1000 مدرسة ” .

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء القطاعات الهندسية ” كفاءة الأداء ” ، الذي تنظّمه وكالة المباني بشكل سنوي، انطلق أمس الأربعاء برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وحضور ممثلي القطاعات ذات العلاقة، في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والطاقة والصناعة والكهرباء، ويستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية، ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية.