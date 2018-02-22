أمانة الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود تنهي تدريب 28 موظفة ببرنامج قياديات

سعيد العجل(صدى):

أنهت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التطوير الإداري برنامج (قياديات) بعد أن تعاونت الأمانة لإتمام هذا البرنامج مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود والذي يعد المعهد المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والبحثية والتدريبية والتعليمية لكافة القطاعات والمؤسسات الحكومية وقد شارك في البرنامج (28) موظفة من قياديات الأمانة، والذي يتكون من ثلاث حزم تدريبية تضم كل حزمة أربعة برامج تدريبية بإجمالي (270) ساعة تدريبية لجميع الدورات، حيث كانت المدة الإجمالية للبرنامج ثلاثة أشهر شملت عدة موضوعات على النحو التالي:

– المهارات الإدارية والقيادية – الاتصال الفعال

– تحليل المشكلات وصناعة القرارات – إدارة الأزمات

– بناء وقيادة مجموعات العمل ومهارات التحفيز – التفاوض والإقناع

– إدارة المشاريع وإعداد الخطط التنفيذية – الشراكة بين القطاع العام والخاص(PPPS)

– التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير – الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي

– الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة – تبسيط الإجراءات في العمل

وأوضح سعادة مدير إدارة التطوير الإداري بأمانة منطقة الرياض الأستاذ/ ماجد البراك أن مستوى المتدربات كان متميزا وكان جليا حرصهم على الاستفادة من هذا البرنامج واشار الى أن اهتمام معالي أمين منطقة الرياض المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان بهذا البرنامج ساهم بشكل كبير في انجاحه مؤكدا ان إدارة التطوير الإداري حريصة على جودة برامجها التدريبية.

كما أكد العديد من المتدربات أن البرنامج أضاف لهم الشيء الكثير وعزز لديهن القدرات الإدارية والذاتية، واعتبر مدير إدارة التطوير الإداري أن ذلك خيار استراتيجي ومستدام من أجل اكتساب جميع موظفي وموظفات الأمانة المهارات القيادية والإدارية وكذلك الفنية للتمكن من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.