بالفيديو.. لحظة انقلاب لعبة أطفال رأسا على عقب

بكين(صدى):

شهدت ملاه أطفال في مقاطعة قويتشو الصينية ، حالة من الذعر بين المتواجدين بالملاهي عقب إنقلاب لعبة أطفال رأساً على عقب .

حيث أدت قوة الرياح إلى انقلاب اللعبة المطاطية، التي ارتفعت لتسعة أمتار قبل أن تنقلب بالفتيان والفتيات الذين كانوا يلعبون بداخلها، مما تسبب في إصابة ثلاثة أطفال من بينهما اثنان بجروح بالغة.

أظهر مقطع فيديو متداول عدم إسراع الآباء نحو أطفالهم، ظنا منهم أنه تم ربط اللعبة جيدا، إلا أن توقعاتهم لم تكن سليمة، ومازالت السلطات تحقق في الواقعة.