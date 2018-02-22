سفير بولندا لدى المملكة يزور جامعة نايف

عادل الحربي(صدى):

استقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش, سفير جمهورية بولندا لدى المملكة جان بيري, وذلك بمقر الجامعة .

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون العلمي بين الجامعة والمؤسسات الأمنية البولندية في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.

وشاهد السفير خلال زيارته, فلماً تعريفياُ عن الجامعة ومكوناتها و المناشط التي تنفذها لتطوير الأجهزة الأمنية ورفع كفاءة منتسبيها وصقل مهاراتهم التدريبية وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية, مستمعاً لشرح عن مهام الجامعة وإنجازاتها في مختلف مجالات الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي .

وأعرب عقب زيارته عن اعتزازه بهذه الزيارة لمؤسسة أمنية أكاديمية رائدة على مستوى العالم، والاطلاع على إمكانياتها المتقدمة، مؤكداً تقدير بلاده لما تقوم به الجامعة من جهود لتحقيق الأمن الدولي، ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة خاصة الجرائم مثار الاهتمام الدولي المشترك .

وأشار السفير إلى رغبة المؤسسات الأمنية في بلاده في الاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات الأمن المختلفة وتبادل الخبراء في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية وأمن شبكة الإنترنيت ومكافحة الإرهاب .

وعبر سفير جمهورية بولندا لدى المملكة , عن أمله في أن تكون هذه الزيارة توطيداً للتعاون البناء والمتطور بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية البولندية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, متمنياً أن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأمن والسلم الدوليين .