بالفيديو.. إزالة مظلات تستعمل في حراج بيع السيارات بـ ” الرياض “
أزالت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية النسيم، المظلات التي كانت تُستعمل في نشاط حراج بيع السيارات، بمعارض النسيم.
وأوضحت الأمانة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإزالة جاءت استعدادًا لتنظيم الموقع، وتنفيذ مواقف مخصصة للمركبات، توفر الراحة، لمرتادي المعارض.
باشرت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلة ببلدية النسيم أعمال إزالة المظلات التي كانت تستعمل في نشاط حراج بيع السيارات بمعارض النسيم، استعدادًا لتنظيم الموقع وتنفيذ مواقف مخصصة للمركبات توفر الراحة لمرتادي المعارض.. pic.twitter.com/K0CMPONbCs
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 22, 2018
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