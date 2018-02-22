بالفيديو.. إزالة مظلات تستعمل في حراج بيع السيارات بـ ” الرياض “

حمود العنزي(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية النسيم، المظلات التي كانت تُستعمل في نشاط حراج بيع السيارات، بمعارض النسيم.

وأوضحت الأمانة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإزالة جاءت استعدادًا لتنظيم الموقع، وتنفيذ مواقف مخصصة للمركبات، توفر الراحة، لمرتادي المعارض.