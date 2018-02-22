بالصور.. نوال الزغبي تضيء حفلات ولاية ميامي برفقة نجوى كرم

أماني الغامدي(صدى):

أضاءت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مجموعة من حفلات الولايات المتحدة، وذلك كان برفقة عدد من النجوم منهم الفنان راغب علامة، والفنانة نجوى كرم التي حضرت حفلها ووقفت بين صفوف الجمهور، وكاظم الساهر.

وكان ذلك ضمن الجولة السنوية التي يقوم بها عدد من الفنانين اللبنانيين على متن إحدى السفن السياحية، فهم يتواجدون هذه الأيام في ولاية ميامى، ومن المقرر أن تنتهي الرحلة في جزر الباهاماز.

والجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي قد طرحت في عيد الحب أحدث أغنياتها ” لا تلعب معايا ” عبر قناتها الرسمية، وهى من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، توزيع حسام كامل، ومن إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.