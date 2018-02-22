تعليم الخبر يطلق مبادرة ” طلاقة ” لتفعيل الإذاعة الصباحية

عادل الحربي (صدى):

أطلق مكتب إدارة التعليم بمحافظة الخبر اليوم، مبادرة ” طلاقة ” لتفعيل الإذاعة الصباحية بدون ورقة في المدارس التابعة لتعليم الخبر ” بنين وبنات ” ، بهدف تحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة لبناء شخصية واثقة ومتحدثة وقادرة على مواجهة الجمهور.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني, أن مبادرة ” طلاقة ” ستكشف عن مواهب كبيرة لدى الطلاب من التحدث بطلاقة ومواجهة زملائهم الطلاب والمعلمين أثناء الطابور الصباحي من خلال الكلمات والقصائد وقراءة القرآن الكريم والفقرات المتنوعة في الإذاعة الصباحية، مشيراً إلى أن الهدف هو تحفيز الطلاب والطالبات لبناء شخصية تواجه الآخرين مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وتعويدهم على الجرأة ومواجهة الآخرين الأمر الذي يفيدهم في مراحل حياتهم خلال دراستهم أو بعدها.

وبين القحطاني أن من الأمور المهمة في إنجاح المبادرة هو دور المعلم والمدرسة والبيت في تحفيز الطالب والطالبة على المشاركة والإقدام وتعزيز الثقة بأنفسهم.