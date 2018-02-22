مقتل قيادي حوثي بارز.. وطيران التحالف يستهدف مواقع للحوثيين بالجوف

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن مقتل قائد اللواء 405 مشاة التابع لهم، العميد محسن محمد الغريبي، في مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة من جهة الجوف، خلال مواجهات مع الجيش اليمني.

في سياق آخر، شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع متفرقة للمليشيا الإرهابية بمحافظة الجوف استهدفت مواقع وآليات للحوثيين بمنطقة الزرقة، غرب مديرية المصلوب، ما نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي دبابة تابعة للإرهابيين في جبهة حام بمديرية المتون، ودمرت الغارات أطقم قتالية ومدافع في عدة مواقع جنوب منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف.