بالصور.. فستان زفاف يلفت أنظار النساء بمهرجان ” الجنادرية 32 ” .. فما قصته؟

عادل الحربي(صدى):

أثار فستان الأفراح المعروض، ضمن جناح الجمارك، المشارك في مهرجان الجنادرية، للتراث والثقافة 32، انتباه زوار المهرجان، وخاصة النساء منهن؛ حيث يبادرن إلى السؤال، عن سبب وجوده في المعرض، والتقطن الصور معه.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم ضبطه ضمن إرسالية، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث حاول المهربون التمويه، على رجال الجمارك؛ لتمرير أكثر من 31 ألف حبة مخدرة، أخفيت بداخله بطريقة معينة، حتى لا ينكشف الأمر.

وتتضمن الجناح، معرض توعوي تسعى الجمارك من خلاله؛ للتوعية بأضرار كل الممنوعات، التي تكافح الجمارك، تهريبها إلى المملكة من المخدرات والمسكرات، وغيرها من الممنوعات؛ بالإضافة لتعريف زوار المعرض بجهود ومنجزات الجمارك، في مجال مكافحة الغش التجاري، والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والطرق المتبعة في التهريب.

يُذكر أن الجمارك تقدم من خلال معرضها، عرضًا يوميًا، طوال فترة المهرجان، للوسائل الحيّة ” الكلاب البوليسية ” ، والتي تقدمها عدد من الكوادر الوطنية، المتخصصة في الجمارك؛ حيث تُبيّن هذه العروض، القدرة الفائقة التي تمتلكها هذه الوسائل الحيّة، في سرعة كشف وإحباط أنواع كثيرة، من الممنوعات كالمخدرات والأسلحة.