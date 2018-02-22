” التقاعد ” تستقبل عملائها عبر مركز الخدمات الشامل بالمدينة

نايف السالم(صدى):

بدأت المؤسسة العامة للتقاعد استقبال عملائها عبر مقرها بمركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة الذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح أن المؤسسة،أن تواجد المؤسسة بالمركز يأتي حرصاً منها على توفير الوقت والجهد لعملاء المؤسسة بمنطقة المدينة المنورة وتسهيل تواصلهم مع المؤسسة”.

وأضاف أنه تم تجهيز مقر المؤسسة بالمركز بمختلف التجهيزات البشرية والتقنية اللازمة لإنجاز المعاملات وخدمة عملاء المؤسسة على الوجه المطلوب.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة أن المؤسسة تقدم مجمل خدماتها عبر مقرها بالمركز، وتشمل عمليات الاستعلام واستقبال نواقص المستندات وطباعة التعريف بالمعاش التقاعدي وطباعة بطاقة التقاعد التعريفية إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن مركز الخدمات الحكومية الشامل يعد أحد الأفكار المتميزة التي عملت على تنفيذها إمارة منطقة المدينة المنورة وتضم 11 جهة حكومية تقدم أكثر من 70 خدمة إلكترونية من خلال مركز موحد يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.