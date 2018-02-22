ضبط أكثر من 12 مخالفة تأنيث في الصيدليات

علي القحطاني (صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية، بتنفيذ حملةً تفتيشية مفاجئة استهدفت قطاع الصيدليات؛ للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات المنظمة لسوق العمل.

وقال مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد المطوع، أنه تم زيارة أكثر من 20 صيدلية ضبطوا خلالها 12 مخالفة لقراريْ التأنيث والتوطين؛ مشيرًا إلى أنه يلزم الصيدليةَ تطبيقُ قرارات التأنيث والتوطين في حال كانت استاندات المكياج وأدوات التجميل اثنان فأكثر، مع ضرورة تخصيص مكان مناسب للبائعة يراعي الخصوصية.

وأوضح ” المطوع ” أن المفتشين كشفوا خلال حملتهم التفتيشية، وافدة عربية تعمل ” بكشك ” للمستلزمات النسائية بأحد المولات، حاولت تضليلهم بانتحال هوية مواطنة سعودية للتحايل على قرار التوطين، وتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.