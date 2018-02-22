بالصور.. بلدية السلى تزيل 79 سيارة مهملة بالأحياء السكنية

عادل الحربي(صدى):

أزالت بلدية محافظة السلى، التابعة لأمانة منطقة الرياض، 79 سيارة مهملة داخل الأحياء السكنية، موضحة أنه سيتم تطبيق العقوبة النظامية بحق أصحابها.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض لمنع تواجد المركبات المهملة في طرقات مدينة الرياض، أزالت بلدية السلي 79 سيارة مهملة داخل الأحياء السكنية، وسيتم تطبيق العقوبة النظامية بحق أصحابها حفاظًا على المنظر العام من التلوث البصري “.