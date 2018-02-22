بالصور .. توزيع جوائز حفل BRIT ودوا ليبا أفضل مغنية

نورة الشهري(صدى):

حصلت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة BRIT لأفضل مغنية وجائزة أفضل نجاح فني بريطاني أيضا، كما فاز مغنى الراب ستورمزي بجائزة أفضل مغني بريطاني.

و نالت جورجا سميث جائزة BRIT للنقاد، بينما فاز راج آند بون مان بجائزة أغنية العام البريطانية عن أغنية Human، بينما نال كندريك لامار جائزة أفضل مغني عالمي، ونالت لورد أفضل فنانة عالمية، أما فرقة فو فايترز ففازت بجائزة BRIT أفضل فرقة عالمية، أفضل فرقة بريطانية Gorillaz.

حيث شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BRIT حضور عدد من نجوم الغناء والتمثيل حول العالم منهم النجمة ريتا أورا، وإيد شيران، وآنا مارى وفريق the vamps ، وجاستين تمبرليك، وجورجا سميث ودوا ليبا، وليام باين، ونومى رابيس، ولوك إيفانز، وكايلى مينوغ، وسام سميث، كما ظهر عدد من النجوم حاملين الورد الأبيض وذلك لمناهضة التحرش الجنسي حول العالم.