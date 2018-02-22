البراك: 7.2 مليار ريال قيمة فاتورة الكهرباء بقطاعات التعليم سنويا
أعلن المهندس يونس البراك، وكيل وزارة التعليم، عن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات وزارة التعليم، مشيراً إلى أنها تبلغ 7.2 مليار ريال سنوياً، بنحو 600 مليون ريال شهرياً.
وأضاف ” البراك “، أن استهلاك الوزارة يمثل 20% متن إجمالي استهلاك الجهات الحكومية في المملكة، مشيراً إلى أنها تعمل على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 45%، وذلك عن طريق التطبيقات الجديدة التي انتهجتها في المباني الجديدة.
وتوقع وكيل وزارة التعليم، أن تتمكن الوزارة من خفض فاتورة استهلاك الكهرباء من 7.2 مليارات إلى حدود 4 مليارات ريال.
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