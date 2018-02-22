البراك: 7.2 مليار ريال قيمة فاتورة الكهرباء بقطاعات التعليم سنويا

عادل الحربي (صدى):

أعلن المهندس يونس البراك، وكيل وزارة التعليم، عن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات وزارة التعليم، مشيراً إلى أنها تبلغ 7.2 مليار ريال سنوياً، بنحو 600 مليون ريال شهرياً.

وأضاف ” البراك “، أن استهلاك الوزارة يمثل 20% متن إجمالي استهلاك الجهات الحكومية في المملكة، مشيراً إلى أنها تعمل على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 45%، وذلك عن طريق التطبيقات الجديدة التي انتهجتها في المباني الجديدة.

وتوقع وكيل وزارة التعليم، أن تتمكن الوزارة من خفض فاتورة استهلاك الكهرباء من 7.2 مليارات إلى حدود 4 مليارات ريال.