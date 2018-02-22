200 ألف تأشيرة ستصدرها ” السياحة ” هذا العام

علي القحطاني (صدى):

أوضح مدير عام هيئة التراخيص، بالهيئة العامة للسياحة والتراث، أن اللائحة العامة، للتأشيرة السياحية في المراحل النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم اصدار 200 ألف، تأشيرة سياحية هذا العام.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان، ” تطوير المسارات السياحية البحرية السعودية ” ، عقدت أمس بجدة: ” أنه خلال العام القادم سيتم إصدار مليون تأشيرة سياحية ” ، مشيرًا إلى أن التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، مستمر من أجل إنهاء الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا.

وفي ذات السياق، أوضح محمد العمري، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في منطقة مكة المكرمة مؤخرًا، أن الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية، تبلغ 65 دولة كمرحلة أولى.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة، تستهدف تسهيل دخول وخروج السياح، إلى عدد من مناطق المملكة، ذات الجذب السياحي