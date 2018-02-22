إبرام مذكرة تفاهم بين شركتين لإنشاء محطة تخدم المسافرين بمكة

عادل الحربي (صدى):

أبرمت كل من الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة جبل عمر للتطوير، مذكرة تفاهم مشتركة غير ملزمة، تهدف إلى إجراء دراسة مشتركة لإمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات المسافرين بمكة المكرمة.

وصرًّحت الشركتين، بأن المحطة تهدف إلى خدمة زوار بيت الله الحرام الواصلين والمغادرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الإقليمي، مشيرة إلى أن فترة سريان مذكرة التفاهم تبدأ من تاريخ التوقيع أمس الأربعاء و لمدة 180 يوماً.

وأوضحت الشركتين أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.