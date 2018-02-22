القبة الفلكية تستقبل 189 طالبا زائرا من 7 مدارس بمكة
استقبلت القبة الفلكية بإدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ١٨٩ طالبا من بعض المدارس التابعة لتعليم مكة ، خلال الفترة من 2/6/1439 إلى 5/6/1439.
وشملت المدارس الزائرة الوليد بن عبدالملك المتوسطة، و ثانوية ابن الصلاح الأهلية، وابتدائية الشهداء، وابتدائية الحسينية، وابتدائية عطاء بن أبي رباح وحلقة تحفيظ جامع اليتيمة بالزايدي وابتدائية المعرفة الأهلية، وابتدائية المثنى بن حارثة.
فيما تهدف الزيارة لاطلاع الطلاب على بعض المعلومات الفلكية والعلمية التي تعرضها القبة تحت إشراف الأستاذ حامد الزهراني.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات
القبب الفلكية موجودة في اغلب ادارات التعليم بالمملكة لكن السؤال لماذا تحصر الاستفادة منها خلال العام الدراسي بعدة ايام لماذا لا تكون مفتوحة لجميع طلاب المدارس وطوال العام الدراسي وخصوصاالطلاب الذي يوجدلديهم شغف بالفلك ومراقبة النجوم والا بس صرف ميزانيات على الفاضي