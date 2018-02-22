” الأمير فهد ” يحفز الفريق الكروي لتجاوز عقبة مستضيفه الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

ذكرت مصادر، أن عضو شرف نادي الشباب، الأمير فهد بن خالد بن سلطان، تعهد بتقديم مكافآت مالية للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك في حال تجاوزهم عقبة مستضيفه الاتحاد، مساء غد الجمعة، في الدور ربع النهائي، من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن الجدير بالذكر، أن الموقعة المرتقبة، ستشهد مشاركة، المهاجم الجزائري محمد بن يطو، وصانع اللعب الليبي مؤيد اللافي، بصفة أساسية، ضمن كتيبة المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو، الذي يتطلع نحو إنقاذ موسم ” الليوث ” ، واجتناب الخروج، دون تحقيق البطولات، للموسم الثالث على التوالي.