أمانة الرياض تزيل أكثر من 1500 مركبة مهملة من شوارعها

عادل الحربي (صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال الثلاثين يومًا الماضية أكثر من 1500 مركبة مهملة في شوارع وطرقات المدينة، شملت نطاق جميع البلديات الفرعية الـ15 وعبر الفرق الميدانيّة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية،وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري ومنع مظاهر التلوث البصري بمدينة الرياض.

وبدأت الأمانة بمشاركة مرور الرياض في إزالة السيارات المهملة من شارع التحلية والعصب التجاري بالعليا منعًا لمظاهر التلوث البصري بالمدينة، وحفاظًا على سلامة وراحة السكان، مشيرة إلى أن حملاتها متواصلة إلى حين إزالة جميع السيارات المهملة من طرقات وشوارع المدينة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وأطلقت الأمانة في هذا الإطار عددًا من الحملات التوعويّة للسكّان، وحذرت من خطورة إهمال المركبات، لما لها من أثر سلبي على جمالية المدينة ولما تمثله من تهديد لسلامة السكان وراحتهم، مؤكدة بأن تركها يُعد سلوكًا غير حضاري، وأنها لن تتهاون في تعقّب المخالفين.

وثمنت الأمانة تعاون السكّان في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مشيرةً إلى أنها تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فورًا إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات .