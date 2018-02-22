الحصة السوقية لـ ” بتكوين ” تزيد إلى أعلى مستوى في شهرين

عادل الحربي(صدى):

قفزت ” بتكوين ” مرة أخرى بعد موجة بيعية قصيرة انطلقت أمس الأربعاء، معطلة مسيرة مكاسبها التي امتدت على مدار أربعة أيام، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع جماعي للعملات الرقمية، وهو ما يأتي هذا الأسبوع مع هدوء المخاوف بشأن سياسات المنظمين في كوريا الجنوبية.

وشكلت ” بتكوين ” أكثر من 39% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية التي بلغت 471 مليار دولار، ، وهو مستوى لم تشهده منذ أواخر ديسمبر.

حيث ارتفعت ” بتكوين ” ، خلال معاملات اليوم الخميس، بنسبة 3.55% إلى 10828 دولارًا، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما زادت ” إثريوم ” بنسبة 2.35% إلى 871 دولارًا، وصعدت ” الريبل ” بنسبة 1.65% إلى 1.03 دولار، فيما ارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.20% إلى 1339 دولارًا.