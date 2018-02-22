الاتحاد يرفع جاهزيته و ” سيرا ” يضع تكتيكا خاصا لموقعة الشباب

نواف السالم(صدى):

ازدادت وتيرة الاستعدادات الاتحادية؛ لمواجهة الشباب على كافة الأصعدة، فالفريق الكروي رفع من درجة جاهزيته، بتدريب واجتماعات متواصلة، بين ” سييرا ” واللاعبين، شرح خلالها التكتيك، الذي يعتزم تطبيقه في المباراة، لاسيما أن ” سييرا ” ، يضع لكل مباراة التكتيك المناسب لها.

ومن الجدير بالذكر، أن المباراة ستشهد عودة عساف القرني؛ لحماية العرين الاتحادي، فيما سيلعب بدر النخلي، إلى جوار زياد الصحفي العائد من الإيقاف، بالإضافة إلى أن فهد الأنصاري، سيحل أساسيًا بدلًا من جمال باجندوح، ومن المرجّح الإبقاء على طارق عبدالله، ضمن التشكيل الأساسي، لما أظهره من إمكانيات عالية، وروحًا قتالية، كانت محل تقدير الجهاز الفني.

أما فيما يتعلق بالجماهير، فقد أعدت رابطة جماهير الاتحاد، بقيادة صالح القرني، أهزوجة جديدة ستهز المدرجات هزًا، وسيشدو بها مدرج الذهب؛ اعتبارًا من اللقاء المقبل أمام الشباب، كما واصلت الجماهير الاتحادية، التهامها لتذاكر المباراة، مما ينبئ بملعب ممتلئ عن آخره في المباراة.