تحديان يواجهان ” براون ” مع الهلال
ينتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني خوان براون، مهمته الفنية في تدريب نادي الهلال، وذلك مساء غداً الجمعة.
ويواجه ” براون ” ، عددجمن التحديات مع الزعيم، أبرزها الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني بالله هو جاي يشرب قهوة ويمشي ندري ان هدف الادارة تحقيق الدوري والتأهل للادوار النهائية بدوري ابطال اسيا ,,,,,,, اللي يسمعكم يقول جايبين الذيب من ذيله والا بس حب كتابة عندكم ههههههههههههههههه
محمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
مدرب شاب متحمس سيجعل روتين وبلادة دياز من الماضي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكن العالمية تظل صعبة قوية وبقوة والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههه