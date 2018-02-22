تحديان يواجهان ” براون ” مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

ينتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني خوان براون، مهمته الفنية في تدريب نادي الهلال، وذلك مساء غداً الجمعة.

ويواجه ” براون ” ، عددجمن التحديات مع الزعيم، أبرزها الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.