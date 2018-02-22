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تحديان يواجهان ” براون ” مع الهلال

تحديان يواجهان ” براون ” مع الهلال
ماجد محمد(صدى):

ينتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني خوان براون، مهمته الفنية في تدريب نادي الهلال، وذلك مساء غداً الجمعة.

ويواجه ” براون ” ، عددجمن التحديات مع الزعيم، أبرزها الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات

يعني بالله هو جاي يشرب قهوة ويمشي ندري ان هدف الادارة تحقيق الدوري والتأهل للادوار النهائية بدوري ابطال اسيا ,,,,,,, اللي يسمعكم يقول جايبين الذيب من ذيله والا بس حب كتابة عندكم ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات

مدرب شاب متحمس سيجعل روتين وبلادة دياز من الماضي

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