بالصور.. تمساح يقتنص فريسته بطريقة وحشية
رصدت كاميرا صورا لتمساح يقنص فرائسه الطبيعة في أكثر لقطاتها وحشية.
وظهر التمساح في الصور وهو يقتنص غزالة كبيرة ويلقي بها في الهواء بينما يطبق عليها بفمه على عكس المعروف عن نظامه الغذائي من تناوله للدجاج والحيوانات الصغيرة.
حاز التمساح البالغ طوله خمسة أمتار، شهرته لظهوره بعدد من الأفلام الوثائقية من بينها ” المياه السوداء ” ، وكان ” بريتون ” على مسافة أربعة أمتار من التمساح خلال تصويره بداروين، أستراليا.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات
بالله منهو اللي خبركم ان التمساح كان رقيق قبل هاللقطات وانه كان يصيد اكله باكثر الطرق رقة في العالم
ومن المعروف ان التمساح ياكل اي شيء يطيح تحت فكينه سواء دجاجة والا ثور
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2900 ] نشر منذ 3 ساعات
صراحة صورة مقززة و مرعبة
ابو خالد911[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 ساعات
شكله كنغر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8834 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا تمساح ………… يعني يجي للفريسة يترجاها عشان ياكلها
ابو وليد[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 15 دقيقة
اعتقد من اول كان يخدرها قبل ياكلها