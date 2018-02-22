بالصور.. تمساح يقتنص فريسته بطريقة وحشية

متابعات(صدى):

رصدت كاميرا صورا لتمساح يقنص فرائسه الطبيعة في أكثر لقطاتها وحشية.

وظهر التمساح في الصور وهو يقتنص غزالة كبيرة ويلقي بها في الهواء بينما يطبق عليها بفمه على عكس المعروف عن نظامه الغذائي من تناوله للدجاج والحيوانات الصغيرة.

حاز التمساح البالغ طوله خمسة أمتار، شهرته لظهوره بعدد من الأفلام الوثائقية من بينها ” المياه السوداء ” ، وكان ” بريتون ” على مسافة أربعة أمتار من التمساح خلال تصويره بداروين، أستراليا.