أصحاب الأعمال على استعداد لتقديم التسهيلات لتصحيح سوق العمل

نايف السالم(صدى):

صرَّح رئيس غرفة مكة المكرمة، هشام كعكي، بأن الغرف التجارية تسخر إمكاناتها وكفاءاتها في خطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين، إضافة إلى القضاء على الظواهر السلبية بسوق العمل.

وأوضح ” كعكي “، أن الغرف التجارية عليها عاتق وضع بصماتها وتقديم خبراتها ومقترحاتها في دعم الاتجاه الحكومي لتعزيز كفاءة القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذا الدور يأتي ضمن برامج التحول والتحديث التي أطلقتها الدولة.

وأفادت مصادر مطلعة، بان هناك استعداد من أصحاب الأعمال لتقديم التسهيلات والتضحيات في سبيل تصحيح سوق العمل وتحقيق هدف توطين الوظائف، في ظل احتضان سوق العمل نحو مليوني مواطن، وبحث مليون مواطن آخر عن عمل.