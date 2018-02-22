بالصور.. أمانة الرياض تشن حملات على باعة الحطب المخالفين
نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية شمال الرياض وإدارة النظافة وبمساندة وزارة الزراعة والجهات الأمنية، اليوم الخميس، حملاتها على باعة الحطب المخالفين.
وقال الحساب الرسمي للأمانة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه أسفرت تلك الحملات عن مصادرة المعروضات المخالفة وحجز المركبات، وذلك تطبيقًا للأنظمة.
وأوضحت الأمانة أنه جاءت حملاتها على باعة الحطب المخالفين؛ منعًا لمظاهر التلوث البصري، وحفاظًا على البيئة من الاحتطاب الجائر.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات
المصيبة انكم تصادرونه وتبيعونه !!!!!!!!
طيب بما انكم راح تبيعونه بالمزاد العلني ليش تاكلون اموال الناس بالباطل …. المفروض تكون فيه غرامة مالية على اللي اول مرة يقبض عليه وتباع بضاعته بالمزاد وياخذ ثمن بضاعته لكن ما انتم شاطرين الا على ضعاف خلق الله والا الاغنياء ما تقدرون انكم ترصدون عليهم اي مخالفات مع انكم لو تبحثون لخرجتم بالملايين من التستر والغش وخلافه لكن ويل لقاضي الارض من قاض السماء