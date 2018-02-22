بالصور.. أمانة الرياض تشن حملات على باعة الحطب المخالفين

حمود العنزي (صدى):

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية شمال الرياض وإدارة النظافة وبمساندة وزارة الزراعة والجهات الأمنية، اليوم الخميس، حملاتها على باعة الحطب المخالفين.

وقال الحساب الرسمي للأمانة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه أسفرت تلك الحملات عن مصادرة المعروضات المخالفة وحجز المركبات، وذلك تطبيقًا للأنظمة.

وأوضحت الأمانة أنه جاءت حملاتها على باعة الحطب المخالفين؛ منعًا لمظاهر التلوث البصري، وحفاظًا على البيئة من الاحتطاب الجائر.