بالصور.. ضبط 28 عاملا مخالفا يمارسون البيع الجائل بأحياء الرياض

عادل الحربي (صدى):

ضبطت أمانة منطقة الرياض، 28 عاملاً مخالفًا يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة في أحياء متفرقة، وتم مصادرة البضائع المعروضة والتي تنوعت مابين خضروات وكماليات وألعاب للأطفال.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الراحة والسلامة 28 عاملاً مخالفًا يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة في أحياء متفرقة، وصادرت البضائع المعروضة والتي تنوعت مابين خضروات وكماليات وألعاب للأطفال، وجرى إحالة المخالفين للجهات الأمنية “.