” السياحة ” : 228 ألف حجم السعة الفندقية المفروشة

نايف السالم(صدى):

أعلن تقرير صادر، عن هيئة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع حجم السعة الفندقية للشقق المفروشة، إلى 94.990 شقة في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ51.768 في 2005، متوقعًا زيادة العدد إلى 228.314 شقة بنهاية 2020.

واحتلت منطقة مكة المكرمة، المرتبة الأولى، بعدد الوحدات السكنية المفروشة بنحو 1282 وحدة، تلتها الرياض بـ1266 وحدة، والمنطقة الشرقية بـ506 وحدات في 2017.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات العالمية، لتشغيل مرافق الإيواء السياحي، ارتفع إلى 32 شركة في العام الماضي، مقارنة بـ20 شركة في 2008، بينما بلغ عدد العلامات التجارية العالمية، العاملة في القطاع 32 علامة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الفنادق إلى 1624 فندقًا، مقارنة بـ1.465 في 2014.