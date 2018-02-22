توطين 30% من مراكز تقدير البحوث

علي القحطاني (صدى):

أصدرت هيئة المقيمين المعتمدين، ما يقارب الـ200 ألف مركبة في مراكز التقدير بالرياض، خلال الأشهر الماضية.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن 65 مقدراً ومثمناً يعملون بالمراكز، وأن 30 % منهم مواطنين، مؤكداً أن النسبة ستصل إلى 100% خلال الفترة القادم.

وأشار المصدر ، إلى أن هذه المراكز تعمل إلكترونياً، مضيفاً أن المعاملة تذهب إلى شركات التأمين، ومن ثم تعوض الشركات المتضررين على حسابه البنكي مباشرة.

وبشأن طلبات المستثمرين المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز تقدير حوادث المركبات، أكد أن الهيئة بدأت في استقبالها بمدينة الرياض كمرحلة أولى.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة شاملة، لخصخصة مراكز التقدير وفتح المجال للقطاع الخاص الاستثمار فيها، ومنحها تراخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير التي وضعتها الهيئة للحصول على الترخيص الخاص بالمهنة، مشيراً إلى انه سيتم تعميم التجربة بمناطق المملكة الفترة القادمة.