الجيش النيجيري يحرر مجموعة من الطالبات من قبضة بوكو حرام

أبوجا(صدى):

تمكن الجيش النيجيري من تحرير مجموعة من الطالبات التابعات لإحدى المدارس الثانوية من أيدي جماعة بوكو حرام الإرهابية بعدما قامت باختطافهن إثر الهجوم على المدرسة الواقعة في بلدة دابتشي بولاية يوبي، يوم الاثنين الماضي.

ولم يتضح لى الفور عدد الطالبات المختطفات ولا كيفية تحريرهن، في حين قال مفوض التعليم بولاية يوبي محمد الأمين، إن العدد يصل إلى نحو 50 فتاة.

يذكر أن بوكو حرام اختطفت الآلاف من النساء والأطفال الآخرين خلال السنوات الماضية.