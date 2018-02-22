دراسة: نصف الأمهات تعانين من الهلاوس

متابعات(صدى):

أجريت دراسة حديثة على عدد من الأمهات في الولايات المتحدة وتبين أن نصفهن يعاني من الأفكار المخيفة أو الهلوسة، ويخفين شعورهن خوفًا من إبعاد أطفالهن عنهن.

وأظهرت الدراسة أن كثير من الأمهات لديهن مخاوف داخلية متعلقة بأطفالهن وتشمل أفكار الخوف من قتلهم أو إلحاق الضرر بهم،موضحة أن 62% من الأمهات يشعرن بأن هناك شيء مروع سيحدث للطفل، و 44% من الأمهات يعتقدن أن أطفالهن سيتعرضون للموت،و 13% يتخيلن أنهن يقتلن أطفالهن ويلحقن الضرر بهم.

وبينت الدراسة أن واحدة من كل 50 امرأة تعتقد أن طفلها يكرهها، و1% مقتنعات أن والدة الزوج ستأخذ الطفل منها، و 39% يشعرن أن الطفل وشريك الحياة سيتمتعون بحياة أفضل دونها، و16% حاولن الانتحار.

بينما تتوقع 43% منهن أن الناس يروهن كآباء سيئين، ويخجل 26% من أن تكون مريضة عقليًا.

وتخاف 1 من كل 5 أمهات أن تجن عندما يشعرن بالمرض، و17% من اللواتي شعرن بالمرض أكدن أن راودتهن أفكار إلحاق الضرر بالنفس حتى يستطعن التعامل مع الأمر، بجانب أن بالفعل جرح 20% منهن أنفسهن، 19% من النساء اللواتي عانين من اضطرابات عقلية بعد الولادة رفضن طلب المساعدة خوفًا من أخذ الطفل منها.

ويعد عدم النوم الكافي من أكثر أسباب تعب الأمهات ومرضهن وأكد 55% منهن على ذلك.