إقامة يوم ترفيهي باللغة الإنجليزية بمدارس العلم النافع بمكة

سعيد العجل(صدى):

يقيم مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بـ ” شعبة اللغة الانجليزية ” يوما تربويا ترفيهيا آخر لممارسة اللغة الانجليزية بعنوان: English Fun Day لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الأهلية، بعد النجاح المميز لفعالية اليوم الكامل للمرحلة الابتدائية الذي أقيم لأول مرة يوم السبت الموافق: 1/6/1439 بمدارس فقيه.

وسيقام البرنامج بمدارس العلم النافع بالخالدية بمكة المكرمة بجوار مطاعم الباني يوم السبت القادم: 8/6/1439هـ بمشاركة 155 طالبا من 28 مدرسة فيما يشرف عليهم 15معلم ومشرف؛ حيث سيتضمن الحدث أنشطة رياضية، ومسابقات، وألعاب تعليمية باللغة الإنجليزية ثم تقوم المدارس بعرض لأبرز مشاركاتها من مشاهد وإلقاء باللغة الانجليزية، كما سيشهد البرنامج إقامة معرض مصور باللغة الانجليزية بمشاركة لبعض دور النشر ومراكز اللغة الانجليزية.

من جهته أوضح المشرف على البرنامج الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالقادر سرتي رئيس شعبة اللغة الانجليزية بإدارة التعليم الأهلي بمكة المكرمة أن البرنامج الذي نفذ للمرحلة الابتدائية السبت الماضي بمدارس فقيه قد لاقى أصداء واسعة لدى الطلاب وذويهم فاق كل التوقعات، وترك انطباعاً أكثر من رائع. مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تشكل فرصاً حقيقية لممارسة اللغة، كما تشكل تصورا لتفعيل نادي اللغة الإنجليزية بالمدارس الأهلية كخطوة مستقبلية واعدة.