التجار يحذرون من توطين السوق المركزي بجدة بنسبة 100%

علي القحطاني (صدى):

أوضح بعض تجار الفواكه والخضروات، أنه تم توطين 70% من السوق المركزي في جدة، على الرغم من أن عدد المباسط فيه يقدر بـ400 مبسطة، والمعاشق 120 معشقاً مملوكة لمواطنين.

وحذَّر التجار من التوطين الكامل؛ نظراً للأجواء الحارة للحلقة المكشوفة التي لا تشجع على حركة البيع والشراء، وكذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمنشآت القطاع، التي لا تلائم الشباب.

وأشار التجار، إلى وصول نسبة التوطين إلى 100% ليس أمراً صعباً، إذا كان هناك سوق نموذجي للخضار والفواكه، مؤكدين أن السوق الحالي انتهت صلاحيته بعد تجاوزه 40 عامًا وغير ملائم ولا مهيأ للبيع أو الشراء.