التجار يحذرون من توطين السوق المركزي بجدة بنسبة 100%
أوضح بعض تجار الفواكه والخضروات، أنه تم توطين 70% من السوق المركزي في جدة، على الرغم من أن عدد المباسط فيه يقدر بـ400 مبسطة، والمعاشق 120 معشقاً مملوكة لمواطنين.
وحذَّر التجار من التوطين الكامل؛ نظراً للأجواء الحارة للحلقة المكشوفة التي لا تشجع على حركة البيع والشراء، وكذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمنشآت القطاع، التي لا تلائم الشباب.
وأشار التجار، إلى وصول نسبة التوطين إلى 100% ليس أمراً صعباً، إذا كان هناك سوق نموذجي للخضار والفواكه، مؤكدين أن السوق الحالي انتهت صلاحيته بعد تجاوزه 40 عامًا وغير ملائم ولا مهيأ للبيع أو الشراء.
المر[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 5 ساعات
كلهم وافدين مره 70 في الميه اروح الحلقه مالقي الاوافدين اذا الجوازات بالعشرات جري مالها
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 5 ساعات
وطوال السنين الماضية كيف كان مهيا للبيع والشراء لغير السعوديين
حسبي الله على كل تاجر يريد يقف في وجه السعودي الطالب للرزق
شيّووووون[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 4 ساعات
يااخوان احس بكمية حسد من التجار للشباب العاطل عن العمل وش فيها اذا اندثرت العمالة من اسواقنا صدقوني ما نحتاج الاجنبي الا بمهن قليلة منها المهن الحرفية كالسباك والدهان والمليس الى ان يتدرج الشباب السعودي بشغلها اما غيرها من مباسط بيع خضرة ومكاتب تاجير سيارات والمكاتب العقارية فالسعودي قادر على ادارتها بنجاح بشرط انه يعطى الراتب المجزي