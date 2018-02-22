أسعار النفط تغلق بلا تغير يذكر وسط توقعات بزيادة في المخزونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم بلا تغير يذكر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ومع استمرار تعافي الدولار من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتًا، أو 0.3 %، لتبلغ عند التسوية 65.42 دولار للبرميل، كما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.