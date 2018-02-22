الشورى يرفض توصية إضافية للجنة الصحية بتوظيف مسعفات بالمدارس

عادل الحربي (صدى):

رفض مجلس الشورى توصية إضافية للجنة الصحية بتوظيف مسعفات طبيات في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية للتكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآ.

وطالب المجلس بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم الهيئة ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة ، داعيًا إلى التنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 /‏1438 في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.