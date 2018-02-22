٢٣ برنامج زمالة وشهادة اختصاص طبية بمدينة الملك عبدالله الطبية

أحمد الخبراني(صدى):

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لأربع برامج تدريبية جديدة في عدة تخصصات مابين شهادات زمالة وشهادات اختصاص ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة ٢٣ برنامجاً تدريبياً بالمدينة الطبية حيث تم الاعتراف مؤخراً لعدد أربع برامج تدريبية جديدة شملت برنامج شهادة الزمالة بتخصص الأشعة التداخلية، برنامج شهادة الزمالة بتخصص أمراض الدم لدى الكبار، برنامج شهادة الزمالة بتخصص الأمراض التنفسية لدى الكبار وأخيراً برنامج شهادة الاختصاص بتخصص طب الطوارئ وبذلك يكون عدد برامج الزمالة ٨ برامج إضافةً الى عدد ١٥ برنامج شهادة الاختصاص .

ليصبح مجمل عدد البرامج الطبية بالمدينة ٢٣ برنامج طبي تدريبي وبمخرجات ٦٠ متدرباً في جميع البرامج.