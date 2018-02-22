لأول مرة بمركز القلب بعرعر تركيب دعامات بطريقة culottes technique

أحمد الخبراني(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي بمركز القلب بعرعر ولأول مرة من تركيب دعامات بطريقة ‏culottes technique لمريضة عمرها ٥٥ عاماً ، كانت تعاني من آلام مستمرة في الصدر وأثبتت الفحوصات وجود نقص في التروية في الجدار الأمامي ، حيث وجد خلال عملية قسطرة إستكشافية تضيق في الشريان التاجي الأمامي النازل وأحد تفرعه ذو الحجم الكبير مثل الأصل ، وقد تمت عملية تركيب الدعامات بنجاح ولله الحمد متبعين في ذلك ال culottes technique حيث أصبحت هذه الطريقة واحدة من الطرق الثابتة في معالجة تضيق الشريين التاجية عند نقطة التفرع في المركز ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن الحدود الشمالية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين من خلال ١١ مستشفى بسعة سريرية تقدر ب ١٤١٠ سرير ، كما يبلغ عدد المراكز الصحية بالمنطقة ٤٨ مركزاً صحياً .