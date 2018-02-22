جامعة الإمام توضح حقيقة نبتة المهندس العتيبي

علي القحطاني (صدى):

أكد أحمد الركبان، المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن النبتة التي قدمها المهندس مقرن العتيبي عبارة عن هدية، وليس كما ذهب إليه ظن بعض المغردين أنها تمثل مشروع المهندس الذي قدمه لملتقى الابتكار.

وأوضح الركبان أن ابتكار المهندس العتيبي هو مشروع راصد، الذي يهتم برصد المخالفات المرورية بشكل آلي، والتعرف على المركبات المخالفة بمساعدة المستخدم. وهذا الابتكار سوف يقلل من الحوادث المرورية – بإذن الله -.

وأشار إلى أنه بعد استماع مدير الجامعة لشرح المهندس مقرن حول ابتكاره المروري قدم في ختام اللقاء هدية، عبارة عن نبتة طبيعية، تحمل عبارة “أنا أحب المملكة العربية السعودية”، في إشارة إلى حب وولاء الجميع للمليك والوطن.