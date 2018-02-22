أضرار الاستحمام بالماء الساخن وطرق تجنبها

متابعات(صدى):

لايستغنى معظمنا عن الاستحمام بالماء الساخن، خاصة في فصل الشتاء، وربما يفضله البعض حتى في فصل الصيف، دون التفكير في الأضرار التي يمكن أن تسببها سخونة الماء.

فيؤكد الأطباء أن الاستحمام بالماء الساخن يؤثر بمرور الوقت على البشرة والشعر، ويؤدي إلى جفاف الشعر الأمر الذي يسبب تقصفه، كما يؤثر على الجلد ويؤدي إلى جفافه، ما يسبب الحكة التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالإكزيما.

ولتجنب الأضرار السابقة وللحفاظ على صحة الشعر والجلد، يفضل أن يكون ماء الاستحمام دافئ أو فاتر وليس ساخنا.

كما عليك تهوية الحمام أثناء الاستحمام، فرغم أن البخار يساعد على فتح مسام البشرة، إلا أن زيادته لدرجة كبيرة يسبب مشاكل كثيرة للجلد، يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى حروق بالجلد.