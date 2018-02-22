الغياض: وزارات التعليم في مختلف الدول تحمل على عاتقها مسؤولية الطفولة

علي القحطاني (صدى):

رأس وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي الدكتور راشد الغياض وفد المملكة المشارك في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي عقدته منظمة ” إيسيسكو ” بالتنسيق مع منظمة التعاون الاسلامي خلال الفترة من 21 – 22 فبراير 2018 في الرباط تحت شعار “نحو طفولة آمنة”.

وأرجأ الدكتور راشد الغياض تعدد الجهات المشرفة على الطفولة في المملكة العربية السعودية إلى العناية والاهتمام الذي توليه القيادة بهذه الشريحة التي تصل نسبتها ال40% من السكان، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي في سياق الاستثمار في الطفولة كأحد ركائز التنمية البشرية والنهوض بالمجتمعات الإنسانية.

وأكد أن تضافر الجهات الحكومية والمؤسساتية داخل الدول من شأنه رفع جودة الرعاية والحماية للأطفال وتوفير البيئة المحفزة لهم للإبداع والتميز.

وأوضح أن وزارات التعليم في مختلف دول العالم تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في إطار الطفولة، انطلاقا من أهمية التعليم في بناء شخصية الفرد وتكوينها؛ على مستوى امتلاك المعرفة و بناء الشخصية المتزنة التي تتمتع بالأمان الفكري.

وأشار إلى حرص وزارة التعلم في المملكة بقيادة الوزير الدكتور أحمد العيسى على القيام بأدوار بارزة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم وتعزيز الأمن الفكري لديهم؛ وضمان حصولهم على تعليم نوعي يلبي حاجاتهم المعرفية.

ولفت الغياض إلى استرايجية التكامل التي تتبعها سياسات الإشراف المتعددة على الطفولة؛ إذ يندرج تنسيق الجهود وتكاملها تحت مظلة مجلس شؤون الأسرة الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء 1437،ويضم ممثلين من كافة الجهات ذات العلاقة بشريحة الأطفال، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحماية الطفولة ورعايتها واستثمارها لمستقبل مشرق.