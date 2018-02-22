أطباء: النظافة المبالغ فيها تضعف مناعة الطفل

متابعات(صدى):

كثير ما تبالغ الأمهات في نظافة أطفالهن، وتحرصن على تعقيم الألعاب والأرضيات، الأمر الذي يؤدي إلى صعف مناعة الأطفال حسبما أكد الأطباء.

ويوضح الأطباء أن الطفل يجب أن يتعرض إلى بيئة بكتيرية حتى يكوِّن ما يُعرف بالذاكرة المناعية، وهي ذاكرة تكسب الطفل مناعة تجاه بعض الأمراض، كما أنها تبقى معه إلى نهاية حياته، وأن الاهتمام المبالغ فيه يجعل الجهاز المناعي للطفل ضعيف.

لذلك فإن تعريض الطفل للجراثيم بطريقة بسيطة وآمنه يحميه من الإصابة بعدة أمراض ، وينصح بتقليل استخدام المطهرات قدر الإمكان.

ويؤكدون أنه لا بأس إذا وقعت ألعاب الطفل على الأرض والتقطها ووضعها بفمه، طالما داخل نطاق المنزل، كما لا بأس من السماح للطفل باللعب في المناطق المفتوحة مثل الحدائق، والجري دون تقييد حريته.