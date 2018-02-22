مليون و500 شخص يتقدمون لمسابقة “البلوت”

حمود العنزي (صدى):

أكد الكاتب الصحفي مشعل السديري أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وافق على إطلاق بطولة المملكة للعبة البلوت على كأس الهيئة، بجوائز مالية قدرها مليون ريال، وأداتها أوراق ” الكتشينة “.

وأضاف السديري خلال مقال منشور في صحيفة ” الشرق الأوسط” تحت عنوان “لست مع ولا ضد ” : ” لكي يعلم من لا يعلم فهذه اللعبة ليست حركيّة ولكنها جلوسيّة – إن صح التعبير – فهي لا تتم إلاّ بفريقين متقابلين، كل فريق مكون من اثنين “.

وأوضح السديري أنه فوجئ بمن ذكر له أن المتقدمين لدخول هذه البطولة أو المسابقة تجاوزوا حتى الآن مليوناً وخمسمائة ألف شخص، ومعنى ذلك أنه سوف تجري تصفيات في مختلف المناطق، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على شعبيتها – والله أعلم.