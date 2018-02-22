3.5 مليون دولار تعويضا لأسرة قتيل أمريكي

واشنطن(صدى):

أكد مسؤولون أمريكيون أن سلطات مدينة واشنطن ستدفع 3.5 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها أسرة أسود أعزل قتلته الشرطة بالرصاص عام 2016.

وفجر مقتل تيرانس سترلينج، الذي صدم بدراجته النارية سيارة شرطة بعد مطاردة، مظاهرات في العاصمة الأمريكية وسط مشاعر غضب بسبب مقتل سود برصاص الشرطة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة.

وقال رئيس بلدية واشنطن، مورييل باوسر، في بيان: “بموت تيرانس سترلينغ المأساوي، فقدت أسرة ابنا حبيبا وأخا، لذا كان من واجبنا التعبير عن قدر من التعاطف مع أسرته (..) وهذه التسوية خطوة في ذلك الاتجاه”.