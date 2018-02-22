بالحساب.. برشلونة قد تصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يتأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا “تشامبيونزليج”، بعدما انتزع تعادلا صعبا خارج أرضه أمام مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في ذهاب ثمن النهائي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن برشلونة تعادل خارج ملعبه بنتيجة 1/1 بأدوار خروج المغلوب فى دورى أبطال أوروبا، للمرة 13 نجح خلالها فى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه والتأهل للدور التالى فى 11 مرة منهما.

وأضافت الصحيفة أن المرة الأخيرة التي تعادل فيها برشلونة خارج ملعبه في الذهاب بنتيجة 1/1 أمام شتوتجارت الألماني في الدور ثمن النهائي، حيث نجح في تحقيق فوزا كبيرا في الإياب برباعية نظيفة.