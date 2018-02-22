انتحاري يفجر نفسه في سفارة أمريكا جنوب أوروبا
قام انتحاري، بتفجير نفسه بقنبلة يدوية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الجبل الأسود جنوب القارة الأوروبية، بحسب بيان السفارة الأمريكية ، الذي نصحت فيه بتجنب التواجد في محيطها حتي إشعار آخر، وفقا لصحيفة “ديليى اكسبرس” .
ولم تفصح الأنباء عن عدد المصابين أو حجم الخسائر التي تعرضت له السفارة، بينما أفاد شاهد عيان أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بالتوقيت المحلي ، بالقاء قنبلتين فوق جدار المبانى الدبلوماسية.
يذكر ان العلاقات الدبلوماسية بدأت بين أمريكا وبلاد الجبل الأسود منذ عام 2006 عقب استقلالها عن دولة صربيا، وتعمل السفارة بطاقة 34 امريكيا و 134 موظفا محليا.
وكان آخر هجوم تعرضت له السفارات الأمريكية في 2015 بدولة أوزبكستان علي يد مجهول الهوي.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15868 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني انتحر في قريح الله لا يرده